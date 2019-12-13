السعودية تستضيف أول دورة محترفة للغولف للسيدات في 2020

أعلنت رابطة "الجولة الأوروبية للسيدات" للغولف اليوم الجمعة استضافة المملكة العربية السعودية أول دورة محترفة للسيدات في عام 2020 بجوائز مالية قيمتها مليون دولار.

ويستضيف ناديا "رويال غرينز" للغولف والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة منافسات هذه الدورة التي ستقام بين 19 و22 آذار/مارس المقبل، على أن تشهد مشاركة اللاعبة البريطانية كارلي بوث.

ووافقت بوث الفائزة بثلاث دورات للمحترفات، إلى جانب أربع لاعبات أخريات على لعب دور السفيرات لهذه الدورة ضمن الإطار الترويجي لرياضة الغولف في المملكة.

وعلقت بوث البالغة من العمر 27 عاما على مشاركتها بالقول "أتلهف شوقا كي أكون جزءا من التاريخ من خلال مشاركتي مع سيدات أخريات في هذه الدورة".

وتابعت "سبق لي أن زرت المملكة العربية السعودية في عدة مناسبات، وقد حالفني الحظ أن أمضي بعض الوقت في تعليم النساء والفتيات المحليات كيفية اللعب".

وتأتي هذه الاستضافة عقب تنظيم المملكة أول دورة للغولف للرجال هذا العام، علما أن الأمريكي تايغر وودز والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي أعلنا رفضهما المشاركة في النسخة الثانية التي ستقام في كانون الثاني/يناير 2020.

وتقام دورة الغولف للسيدات ضمن إطار استكمال الخطة النهضة الرياضية في المملكة، وقبل تنظيمها للمرة الأولى في تاريخها رالي دكار الصحراوي في كانون الثاني/ يناير 2020.

كما استقبلت مدينة الدرعية في الشهر الحالي وللعام الثاني تواليا الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة، إلى "نزال الدرعية" في الوزن الثقيل بين الملاكمين البريطاني أنتوني جوشوا ومنافسه الأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، والتي انتهت باستعادة جوشوا لقبه العالمي، بعد ستة اشهر من خسارته المفاجئة في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

كما تقام حاليا "كأس الدرعية" في كرة المضرب، وهي أول دورة عالمية استعراضية في هذه الرياضة تستضيفها السعودية، وانطلقت الخميس بمشاركة ثمانية لاعبين.