زيادة لعدد السياح الراغبين في زيارة العربية السعودية وفق استطلاع جديد

أظهر استطلاع جديد لمؤسسة "يوغوف" الدولية للدراسات زيادة ملحوظة، بشأن اهتمام سياح في مختلف أنحاء العالم، بالسياحة في العربية السعودية، حيث أعرب 20% من السياح المحتملين عن الرغبة بزيارة السعودية لقضاء إجازة في الوقت الراهن، بنسبة هي أكثر من خمس سنوات خلت.

واعتمدت الشركة عينة شملت أكثر من تسعة آلاف وخمسمائة شخص، من الولايات المتحدة والصين وخمسة أسواق رئيسية أخرى في أوروبا، حيث يظهر اهتمام متزايد بزيارة السعودية.

وتزامن نشر البيانات مع كشف اللجنة السعودية للسياحة والتراث الوطني عن أهم المواقع السياحية الداخلية، منذ أن فتحت البلاد أبوابها أمام السياحة الدولية.

فمنذ إطلاق السلطات السعودية للتأشيرة السياحية في شهر أيلول/سبتمبر، سجلت بوادر لقدوم الزائرين الجدد للمملكة بأعداد مهمة، خاصة من الصين والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة وكندا.

ويبدو أن المواقع الأثرية في المملكة تمثل نقطة جذب للسياح، الذين يعتزم أكثر من 20% منهم زيارة المدينة القديمة التاريخية جدة، المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة.

ويلقى موقع آخر على قائمة اليونسكو أيضا اهتماما من جانب الشباب الصيني، وهو موقع العلا الذي يتصدر قائمة المواقع التي يعتزم زيارتها في العالم العربي، ثلث السياح الصينيين ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة. والعلا هي عاصمة الأنباط الثانية قديما.

صخرة الفيل تظهر من فتحة لأحد الكهوف في العلا أسوشيتد برس

ويتصدر الإيطاليون قائمة السياح الذين يرغبون في زيارة السعودية بنسبة 35%، يليهم البريطانيون بنسبة 15%، ثم الأمريكيوون بنسبة 14%.