ترامب يلغي الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلغاء رسوم جمركية جديدة على الصين كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع، وذلك في إطار "المرحلة الأولى" لاتفاق تجاري تم التوصل إليه.

وكتب ترامب على تويتر أن الرسوم "لن تفرض نظرا لأننا توصلنا للاتفاق". وجاءت تغريدته بعد إعلان بكين أولا عن اختراق في الحرب التجارية الأميركية الصينية. وقال ترامب إن الرسوم الحالية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ستبقى مطبقة حتى إجراء المزيد من المفاوضات حول مرحلة ثانية من الاتفاق، إضافة إلى رسوم بنسبة 7,5 بالمئة على سلع مستوردة أخرى بقيمة 120 مليار دولار.

وقد أعلنت الصين الجمعة التوصل إلى "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الذي يتضمن إلغاء تدريجيا للرسوم التي حلت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وقال وانغ شوين، نائب وزير التجارة في مؤتمر صحافي إن "الدولتين اتفقتا على نص المرحلة الأولى لاتفاق تجاري واقتصادي" مضيفا أنه يتعين على الجانبين الآن التوقيع عليه.

يغطي اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين مجالات الملكية الفكرية، التكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية وتبادل العملات الأجنبية.