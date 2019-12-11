توقيع اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد مراجعته

وقعت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الثلاثاء، في مكسيكو اتفاقا للتبادل الحر في أميركا الشمالية بعدما استمرت المفاوضات حول تعديلاته عاماً كاملاً.

ووقع الوثيقة ممثلون عن حكومات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في ختام حفل التوقيع "الهدف هو اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى أميركا الشمالية. والاستثمار يعني نموا والنمو يعني عيشا كريما".

وأضاف "إنه أيضاً اتفاق لتحسين ظروف العمل، اتفاق يستفيد منه العمال في كندا والولايات المتحدة والمكسيك"، مشددا على "التعاون من أجل التنمية ما سيتيح وحدة القارة الأميركية، وحدة قارتنا".

ويمثّل هذا الاتفاق صيغة جديدة لاتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يعود إلى 25 عاماً وندد الرئيس دونالد ترامب به لدى وصوله إلى البيت الأبيض، معتبراً أنه يضر بالولايات المتحدة.

والاتفاق الأول الذي وقعه الرئيس الاسبق بيل كلينتون أدى إلى قيام منطقة تجارية مترامية تضم نحو 500 مليون شخص بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة السكان في البلدان الثلاثة.

وكانت الدول الثلاث وقعت الإتفاق الجديد بصيغته الأولى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ووحده البرلمان المكسيكي صادق عليه.