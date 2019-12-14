شاهد كيف احتفل أنصار الرئيس المنتخب الجديد للجزائر عبد المجيد تبون بفوره

احتفل أنصار الرئيس المنتخب الجديد للجزائر عبد المجيد تبون بإنتخابه في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 12 ديمسبر/كانون الأول الجاري بنسبة 58.15 بالمئة. هذا وبعث الرئيس تبون برسالة شكر للشعب الجزائري الجمعة خلال أول ندوة صحفية يعقدها عقب إعلان نتائج الانتخابات من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وعبر المحتفلون عن تفاؤلهم الكبير بمستقبل الجزائر برئاسة الرئيس الجديد مؤكدين أن برنامجه يقوم بالدرجة الأولى على التغيير والإهتمام بعنصر الشباب.

وأعلن تبون خلال الندوة الصحفية الجمعة أنه سيقوم مباشرة بعد تنصيبه بتعديل الدستور من خلال الاستعانة برجال القانون والمختصين من أجل صياغة مسودة دستور جديد سيعرضه للإستفتاء من طرف الشعب. بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات.