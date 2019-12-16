ترامب يقول إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية عن كثب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين إنه سيصاب بخيبة أمل كبيرة في حال تبين أن كوريا الشمالية بصدد التحضير لشيء ما، في إشارة إلى برنامج الأسلحة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تراقب عن كثب أنشطة الدولة الآسيوية.

وتصاعد التوتر بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، مما زاد المخاوف من عودة الصراع بين واشنطن وبيونغ يانغ كما كان الحال في السابق.

تصريحات ترامب جاءت مباشرة بعد وصول المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون إلى سيول الأحد وسط تكهنات بأنه قد يحاول إنقاذ المفاوضات من خلال التواصل مع كوريا الشمالية التي تعهدت باتخاذ "مسار جديد" غير محدد إذا فشلت واشنطن في تخفيف موقفها قبل نهاية السنة.