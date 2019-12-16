شاهد: نقل "ضوء السلام" من بيت لحم إلى كاتدرائية زغرب في كرواتيا

في تقليد خاص بقرب حلول أعياد الميلاد المسيحية، قام الكشافة الكروات بنقل مصباح تم إضاءته خصيصاً في بيت لحم إلى كاتدرائية عاصمة زغرب كرواتيا.

وجلب الكشافة "ضوء السلام" من العاصمة النمساوية فيينا بعد أن تم نقلها بوساطة كشافة نمساويين من كنيسة المهد بمدينة بيت لحم إلى أوروبا.

ويأتي الكشافة الكروات وغيرهم من جميع بلدان أوروبية وأمريكية جنوبية لإضاءة "أضواء السلام" من فيينا لنقلها إلى العديد من العواصم الغربية.

ويرمز "ضوء السلام" لعيد ميلاد المسيح الذي وعدت ولادته بالخير لأصحاب النوايا الحسنة طبقاً للديانة المسيحية.

ويسعى تقليد نقل "ضوء السلام" لتذكير المسيحيين بنشر الأعمال الخيرية بين الناس جميعاً.