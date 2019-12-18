شاهد: قبيل مواجهة الكلاسيكو .. بيكيه وراموس في قبلة رومانسية

حاول فنان شارع في برشلونة تخفيف حدة التوتر السابق لمباراة كرة قدم مهمة مرتقبة.
وقام الفنان الإسباني TVBOY يوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ ديسمبر برسم صورة لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه وقائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس يقبلان بعضهما.
وظهر الغرافيتي في الوقت الذي يستعد فيه الفريقان للقاء في ملعب كامب نو في برشلونة في واحدة من أكثر المواجهات الرياضية حدة في العالم.
وكانت المباراة قد أجلت في الخريف بسبب الأوضاع الأمنية في برشلونة، لتعاد جدولتها وتجرى يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
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