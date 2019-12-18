شاهد: مقتل إمرأة في حادث إنهيار جزء من عمارة في تايمز سكوير بنيويورك

قالت شرطة نيويوك الثلاثاء إن إمرأة توفيت متأثرة بجروحها إثر سقوط قطعة من مبنى واقع بحي تايمز سكوير الشهير عليها. وأضافت الشرطة أن الحادث وقع في صباح يوم الثلاثاء وأن السيدة توفيت قبل وصول فرق الإغاثة. وأشار شهود عيان إلى أن الأمور جرت بسرعة كبيرة، حتى ان المارة لم يتفطنوا لسقوط جزء المبنى. وقامت الشرطة مباشرة بتطويق مكان الحادث لتأمينه ومباشرة التحقيق وتطلب من الناس تجنب المنطقة.

يعد موسم العطلات أحد أكثر المواسم ازدحامًا في نيويورك، حيث يحتشد الآلاف من الزوار الإضافيين في شوارع المدينة، بما في ذلك ميدان تايمز سكوير، والذي يعتبر بالنسبة للكثيرين موقعًا لا بد من زيارته.