شاهد: الشرطة الهندية تقتحم مستشفى احتمى به متظاهرون ضد قانون الجنسية

حصلت وكالة أسوشيتد برس على فيديو يظهر اقتحام قوات الأمن الهندية مساء الخميس لمستشفى احتمى به متظاهرون ضد قانون الجنسية في مدينة بنغالور.

ويظهر الفيديو استخدام قوات الأمن القوة في فتح باب أحد العنابر أثناء مطاردتهم لبعض الأشخاص الملثمين.

وكان بعض المتظاهرين قد قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن خارج المستشفى قبل أن يهرعوا إلى الاحتماء بداخله.

وقال أحد العاملين بالمستشفى إن قوات الأمن ألقت بالغاز المسيل للدموع داخل المستشفى ما أدى إلى اختناق العديدين.

وتعم مدن الهند احتجاجات واسعة ضد قانون جديد يسمح بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة.

ويقول معارضو القانون إنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.

وارتفعت حصيلة القتلى بالمظاهرات إلى 15 بعد مصرع ستة محتجين الجمعة في صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين عقب صلاة الجمعة.