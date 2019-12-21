مقتل خمسة متظاهرين خلال صدامات جديدة بين الشرطة ومحتجين في الهند بسبب الجنسية

قتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون اليوم السبت، فيما يدخل الغضب في البلاد ضد قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني.

وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي المقدسة، بينما سقط المتظاهرون الأربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية اوتار براديش، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى عشرين قتيلا منذ بدئها الأسبوع الماضي.

ويسمح القانون الجديد الذي اعتبره مراقبون معادياً للإسلام، بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وأفغانستان وبنغلادش. ويقول المعارضون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.