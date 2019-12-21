بريطانيا تصدر قطعة نقدية جديدة لمناسبة بريكست

أمرت الحكومة البريطانية بإصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسين سنتا لمناسبة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وكانت وزارة المالية البريطانية اضطرت في تشرين الأول/أكتوبر إلى تعليق إنتاج هذه القطعة بسبب تأجيل موعد بريكست الذي كان مقررا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 قبل أن يتأجل للمرة الثالثة حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل. وتم صك مليون قطعة لهذا الغرض.

واتخذ قرار استئناف إنتاج هذه القطعة مع موعد بريكست الجديد، بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين بقيادة المتحمس لبريكست بوريس جونسون، في انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر، بحسب وثيقة رسمية.

واجتاز اتفاق بريكست الذي أبرمه جونسون مع الاتحاد الأوروبي، الجمعة مرحلة أولى حاسمة في البرلمان ما يضع المملكة على سكة الخروج من الاتحاد.

وستحمل القطعة النقدية الجديدة سواء في نسختها الذهبية أو الفضية أو من نحاس النيكل عبارة "سلام وازدهار وصداقة مع كل الأمم".