عاجل

البرازيل

شاهد: رئيس البرازيل بولسونارو ينعت صحفياً بـ"المثلي الجنسي"

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
شاهد: رئيس البرازيل بولسونارو ينعت صحفياً بـ"المثلي الجنسي"
حقوق النشر
أ ب
حجم النص Aa Aa

صب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو غضبه على أحد الصحفيين ووصفه بالمثلي الجنسي بعد تلقيه سؤالاً بشأن مزاعم فساد ابنه يوم الجمعة.

وشكى بولسونارو اتهامات الإعلام له بأنه عنصري ومرتكب لجرائم ضد البيئة قبل أن يوجه حديثه للصحفي قائلاً: "وجهك يبدو وكأنك مثلي جنسي".

وأكمل بولسونارو حديثه: "في الحقيقة، كون المرء مثلي الجنس لا يعد جريمة" قبل أن ينفجر مناصروه ومساعدوه بالضحك.

وتحقق السلطات البرازيلية في مزاعم بشأن قيام ابن بولسونارو، عضو البرلمان البرازيلي فلافيو بولسونارو، بتعيين عاملين دون وظائف بالبرلمان لتحقيق مكاسب شخصية.

كذلك يبحث التحقيق فيما إذا تلقى فلافيو من العاملين عمولات بغرض غسيل الأموال.

وينفي بولسوناريو الابن كل هذه التهم حتى الآن.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox