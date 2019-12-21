اشتبك مؤيدون لرئيس الحكومة اللبناني المنتهية ولايته سعد الحريري مع قوات الجيش في بيروت الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر.
ونزل المحتجون للتعبير عن غضبهم من تسمية حسن دياب المقرب من حزب الله لقيادة الحكومة اللبنانية.
وقطع المحتجون لفترة قصيرة طريقاً رئيسياً وسط بيروت، معربين عن رفضهم تولي وزير التربية السابق رئاسة الوزراء، بعد نيله دعم أغلبية نواب البرلمان اللبناني، لكن دون دعم من كتلة الحريري أو من كتل مدعومة من الغرب.
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