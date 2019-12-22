مانيه وصلاح ومحرز يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأحد عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائزه، حيث سيتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 المصري محمد صلاح، الفائز بها في العامين الماضيين، مع زميله في ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو مانيه إضافة للجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانكليزي.

وتوج كل من مانيه وصلاح بثلاثة ألقاب مع "الفريق الأحمر" خلال عام 2019 بدءا من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي في الأول من حزيران/يونيو، قبل أن يحققا لقب الكأس السوبر الأوروبية بالفوز على تشلسي بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وآخرها كأس العالم للأندية السبت في قطر على حساب فلامنغو البرازيلي بفضل هدف للبرازيلي فيرمينو في الوقت الإضافي.

وبدوره، حقق محرز الرباعية المحلية مع مانشستر سيتي هي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة إضافة إلى درع المجتمع، كما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر على حساب مانيه وزملائه في النهائي.

وسبق لصلاح أن أحرز الجائزة العامين الماضيين على حساب مانيه والمهاجم الغابوني لأرسنال الإنجليزي بيار-إيميريك أوباميانغ. وقد تقاسم الثلاثي مع نهاية الموسم الفائت من الـ "بريميير ليغ" الذي شهد تتويج سيتي باللقب، جائزة هداف في الدوري بعد أن سجل كل منهم 22 هدفا.

وحصد كل من مانيه وصلاح المركزين الرابع والخامس على التوالي في السباق على جائزة الكرة الذهبية التي أحرزها الارجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الاسباني للمرة السادسة في مسيرته (رقم قياسي)، على حساب الهولندي فيرجيل فان دياك زميل صلاح ومانيه في ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل بالغردقة في مصر.

وتم ترشيح الثلاثي بعد تصويت من اللجنة الفنية والتطوير في "كاف" ولجنة من خبراء الإعلام إضافة إلى مجموعة مختارة من الأساطير مؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي.

محرز أثناء تتويج الجزائر بكأس أفريقيا أ ب Ariel Schalit

أما في ما يخص لاعب العام في مسابقات الأندية الأفريقية، ضمت القائمة النهائية طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر المتوج مع ناديه بكأس الاتحاد الأفريقي، أنيس البدري لاعب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، وزميله السابق الجزائري يوسف البلايلي الذي انتقل إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.

وفي ما يأتي لائحة المرشحين:

أفضل لاعب أفريقي: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول الانكليزي)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الانكليزي).

أفضل لاعب في مسابقات الأندية الأفريقية: المصري طارق حامد (الزمالك)، التونسي أنيس البدري (الترجي)، الجزائري يوسف البلايلي (الترجي وأهلي جدة السعودي).

أفضل مدرب لفرق الرجال: أليو سيسيه (منتخب السنغال)، جمال بلماضي (منتخب الجزائر)، معين الشعباني (الترجي التونسي).

أفضل لاعب شاب: المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الالماني)، النيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال الاسباني)، النيجيري فيكتور أوسيمين (ليل الفرنسي)

أفضل منتخب للرجال: الجزائر، السنغال ومدغشقر.