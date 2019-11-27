حل لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ثامناً ضمن قائمة أُعدت لأكثر اللاعبين المساهمين في انبعاث ثاني أوكسيد الكربون عبر الرحلات الجوية وهو ما يساهم في تأجيج ظاهرة التغير المناخي حول العالم.

وأعد القائمة موقع footballpredictions.net الذي جمع إجمالي الانبعاثات بناء على رحلات سفر كل لاعب على درجة رجال الأعمال بالإضافة إلى الرحلات التي خاضوها للمشاركة في المباريات القارية والدولية خلال عام 2019.

وطبقاً للقائمة، تسببت رحلات صلاح الشخصية والكروية خلال عام بانبعاث 22.7 طناً من ثاني أوكسيد الكربون بإجمالي مسافة قدرها 47.257 كيلومتراً.

وتصدر القائمة، التي ضمت 20 لاعباً، مدافع منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، ماركينيوش، برحلات تسببت في انبعاث 53.5 طناً من الكربون.

وحل المهاجم البرازيلي وزميل صلاح في نادي ليفربول روبرتو فيرمينو ثانياً وجناح توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين ثالثاً تبعه السنغالي ساديو ماني ثم البرازيلي نيمار في المركز الخامس.

وجاء المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في المركز السادس، ثم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ثم صلاح وخلفهم النجم ليونيل ميسي في المركز التاسع والبلجيكي إيدن هازار عاشراً.

وتذيل النجم البرتغالي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو ذيل القائمة في المركز العشرين.

وقال أندرو ويلفل، وهو باحث في التغير المناخي في جامعة مانشستر، إنه يجب تسليط الضوء على هذه القضية من أجل تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن السفر جوياً للمشاركة في بطولات كروية معروفة عالمياً ككأس العالم والدوري الإنجليزي الممتاز.

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