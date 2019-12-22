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العثور على جثتين متفحمتين في محل تجاري أحرق في تشيلي خلال المظاهرات

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
العثور على جثتين متفحمتين في محل تجاري أحرق في تشيلي خلال المظاهرات
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AP - Fernando Llano
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أعلنت الشرطة التشيلية يوم أمس السبت أنها عثرت على جثتين متفحمتين في محل تجاري أحرق خلال أعمال شغب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مدينة فالباريزو بغرب البلاد، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية الأزمة إلى 26 شخصا.

وقال المصدر نفسه إنه عثر على الجثتين في قبو المبنى الذي غمرته المياه خلال إخماد الحريق ولم يتمكن رجال الإطفاء من دخوله من قبل.

من جهة أخرى، أطلقت النيابة التشيلية السبت ملاحقات ضد شرطي دهس بآليته متظاهرا يبلغ من العمر عشرين عاما خلال تجمع مناهض للحكومة في العاصمة سانتياغو.

ونقل الشاب الذي أصيب بكسور في الحوض إلى المستشفى. ولم يتم توقيف الشرطي الذي فرضت عليه مراقبة قضائية بانتظار نتائج التحقيق لأن النيابة تستبعد حاليا أن يكون الحادث متعمدا.

والحركة الاحتجاجية التي تهز تشيلي منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر هي أخطر أزمة تواجهها البلاد منذ عودة الديمقراطية في العام 1990.

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