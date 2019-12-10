اختفاء طائرة عسكرية تقلّ 38 شخصا في تشيلي

أعلن سلاح الجو في تشيلي عن اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا بعيد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة الى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية. وأفاد بيان سلاح الجو أن 17 ممن كانوا على متنها هم من أفراد الطاقم والبقية ركاب.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الذي تشهد بلاده أسوأ اضطرابات مدنية تمر عليها منذ عقود، في تغريدة أنه سيتوجّه إلى مدينة بونتا أريناس التي أقلعت منها الطائرة في جنوب البلاد برفقة وزير الداخلية غونزالو بلومل. وسيلتقيان هناك بوزير الدفاع ألبيرتو إسبينا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو إن "طائرة سي-130 هيركول أقلعت عند الساعة الرابعة زوالا وخمس وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي من مدينة بونتا أريناس إلى قاعدة الرئيس إدواردو فري" في القارة القطبية الجنوبية.

وأعلن سلاح الجو "حالة التأهب" إثر فقدان الاتصال بالطائرة في حدود الساعة السادسة والربع مساء وأطلق عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية التشيلية.

وكانت الطائرة تقوم بمهمات دعم لوجستي وتنقل موظفين إلى القاعدة في القارة القطبية الجنوبية لتفقّد خط أنابيب إمدادات الوقود للقاعدة ومعالجة المنشأة لمنع تآكلها جراء الصدأ.

وتأتي الحادثة بينما تشهد تشيلي تظاهرات خرجت منذ نحو شهرين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والتعبير عن الرفض للنخبة السياسية. وأسفرت الأزمة عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفًا بجروح، بحسب منظمة الدول الأمريكية.