شاهد: المتظاهرون في هونغ كونغ يحتشدون تأييدا لأقلية الايغور المسلمة في الصين

خرج الآلاف من المتظاهرين في هونغ كونغ اليوم الأحد للتنديد بمعاملة بكين للأقلية الصينية من مسلمي الإيغور.

وانتهز البعض المظاهرة للمطالبة باستقلال هونغ كونغ عن سلطة بكين وهو المطلب الذي تصدر مشهد احتجاجات أخرى في المدينة خلال الشهور القليلة الماضية.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات دولية مستقلة إن الصين تحتجز أكثر من مليون من مسلمي الإيغور في شرق البلاد وتجبرهم على التخلي عن ثقافتهم الإسلامية.

وتقول بكين إن مراكز احتجاز المسلمين أنشئت لتدريبهم ومنعهم من التطرف الديني.

وتسود هونغ كونغ مظاهرات واسعة تطالب بكين بتوفير مزيد من الديمقراطية للإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي تحت سلطة الصين.