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شاهد: نتنياهو يهرع إلى ملجأ آمن عقب إطلاق قذيفة من غزة باتجاه إسرائيل

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بقلم:  يورونيوز 
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق على غزة
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق على غزة -
حقوق النشر
أ ب - Adel Hana
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قالت مصادر رسمية إسرائيلية مساء الأربعاء إنه تم إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل وهو ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترك مؤتمر انتخابي والاتجاه إلى الملاجئ الآمنة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في جنوب إسرائيل بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي القذيفة.

وعقب خروجه من الملجأ الآمن، قال نتنياهو: ""اكتشفت الليلة أن حماس لا تريد مني الفوز، لكننا سنفوز رغمًا عن أنوفهم".

وتعقد انتخابات داخلية جديدة غداّ الخميس لانتخاب زعيم لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

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