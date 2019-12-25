شاهد: نتنياهو يهرع إلى ملجأ آمن عقب إطلاق قذيفة من غزة باتجاه إسرائيل

قالت مصادر رسمية إسرائيلية مساء الأربعاء إنه تم إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل وهو ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترك مؤتمر انتخابي والاتجاه إلى الملاجئ الآمنة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في جنوب إسرائيل بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي القذيفة.

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 25, 2019

وعقب خروجه من الملجأ الآمن، قال نتنياهو: ""اكتشفت الليلة أن حماس لا تريد مني الفوز، لكننا سنفوز رغمًا عن أنوفهم".

وتعقد انتخابات داخلية جديدة غداّ الخميس لانتخاب زعيم لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.