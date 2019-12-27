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إسرائيل

مقتل شابين من عرب إسرائيل جراء السيول

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مقتل شابين من عرب إسرائيل جراء السيول
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Ekaterina Vysotina de Pixabay
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن شابين من عرب إسرائيل لقيا حتفهما جراء السيول أمس الخميس إثر هطول أمطار غزيرة.

وقالت في بيان، إنه "تم العثور صباح الجمعة على جثة الفتى المفقود عمري أبو جنب البالغ من العمر 14 عاما في منطقة وادي المجنونة بعد أن جرفته مياه الوادي قرب قرية يركا الدرزية في الجليل الأعلى".

وأضافت "تم استخدام مروحية للشرطة ووسائل تكنولوجية متطورة جدًا وعناصر من جهاز الإطفاء والانقاذ ومن الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي ومتطوعين من المنطقة بحثا عن الفتى".

كما أعلنت الشرطة وفاة الشاب مجد قاسم عنان سواعد (27 عاما) من قرية ادي سلامة، شمال البلاد، بعدما جرفته السيول الخميس.

وقامت طواقم إلانقاذ بالبحث عنه وعثر عليه فاقدا للوعي فتم نقله إلى مستشفى صفد حيث أعلنت وفاته.

وناشدت الشرطة المواطنين عدم الاقتراب من أماكن السيول والفيضانات وسط ظروف مناخية صعبة.

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