استقالة الرئيس العراقي برهم صالح من منصبه

قدم الرئيس العراقي ​برهم صالح​ اليوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول إستقالته من منصبه إلى البرلمان.

وفي خطاب وجهه إلى البرلمان العراقي، قال صالح "أشير إلى أن مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف التاريخي الحساس، وفي ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

وتابع صالح أن "المصالح العليا للبلاد التي اقسمت عند تسلمي مسؤولية رئاسة الجمهورية على صونها والدفاع عنها تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس تقضي بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".

وقال صالح في نصر الرسالة الموجهة "مع كامل احترامي للمرشح أسعد العيداني إلا أني أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء"، منطلقا من حرصه على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي.