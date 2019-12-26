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شاهد: شمس عمان تشرق مكسوفة وتتحول لدقائق إلى "حلقة النار"

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بقلم:  يورونيوز 
سلطنة عمان تشهد كسوفا كليا للشمس - حلقة النار
سلطنة عمان تشهد كسوفا كليا للشمس - حلقة النار -
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ظلل القمر بعض أراضي سلطنة عمان صباح اليوم الباكر في ظاهرة كسوف للشمس تدرجت بين جزئي وكلي.

استمر الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و27 دقيقة، حيث بدأ فعليا قبل شروق الشمس في الساعة 6:31 صباحا بالتوقيت المحلي ثم وصل إلى ذروته عند الساعة 7:39 صباحا حتى الساعة 8:58 عندما اختفى كليا.

أما الكسوف الكلي فاستمر لمدة ثلاث دقائق تقريبا وكان ظاهرا في المناطق الواقعة في طريق معابر الكسوف بمحافظة الظاهرة والداخلية والوسطى والجنوب الشرقي. وتسبب حجم القمر الصغير جراء بعده عن الأرض بظهور الحافة الخارجية لقرص الشمس بشكل كامل حول محيط القمر، في ظاهرة تسمى "حلقة النار".

منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri

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