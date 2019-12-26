شاهد: كسوف "حلقة النار" الأخير في العام 2019

التقطت عدسات وكالات الفضاء في عدد من البلدان حول العالم، الخميس، لحظات حدوث كسوف حلقي للشمس في ظاهرة تعرف بكسوف "حلقة النار".

وظهر الكسوف في عدد من بلدان قارة آسيا منها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والهند وسنغافورة والفلبين وسيريلانكا وبعض أجزاء من أستراليا وأفريقيا.

ويتميز الكسوف الحلقي عن الكلي ببعد القمر عن الشمس، ما يسمح لهالة الشمس المضيئة بالظهور لتبدو مثل "حلقة النار" ومن هنا جاءت تسميتها.

ورغم أن عشاق الظواهر الطبيعية قد يستمتعون برؤية "حلقة النار" غير أنها قد تكون مضرة للعين المجردة، فقد حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من النظر مباشرة للشمس خلال الكسوف.

وذكرت ناسا "إنه أجمل كسوف شمسى حلقي، لكنه أيضا الأكثر خطورة" على العين، ودعت إلى استخدام العدسات والنظارات الشمسية المخصصة لرؤية الكسوف، والتي تحمي العين من الأشعة التي قد تضر بشبكية العين دون ان يشعر الإنسان بألم.

والتفسير العلمي لظهور "حلقة النار" يرتبط بالمسافة التي تفصل بين القمر والأرض.

وعندما يبعد القمر عن الأرض خلال فترات معينة من السنة يظهر بحجم أصغر بثلاثة بالمئة عن حجم الشمس. وخلال تلاقي الشمس والأرض والقمر الذي يتوسطهما في خط واحد في المدار تختفي الشمس وراء القمر لتصبح نقطة سوداء وتظهر فقط هالتها المتوهجة.

صورة لنساء سعوديات وهن تضعن نظارات شمسية واقية خلال مشاهدتهن للكسوف رويترز

أطفال هنود خلال مشاهدتهم للكسوف الحلقي رويترز

وحدث كسوف شمسي حلقي عام 2017 وكان مرئياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، غير أن كسوف هذه السنة يغطي مناطق صغيرة فقط عبر القارات التي سيمر بها.

وتوقع علماء الفلك في وقت سابق حدوث هذا الكسوف الذي يعتبر الأول من نوعه لهذه السنة والأخير، وشهدت سنة 2019 حدوث كسوف جزئي في شهر يناير مس شمال شرقي آسيا وشمال المحيط الهادئ، وكسوفا كليا في شهر يوليو مس جنوب المحيط الهادئ وتشيلي والأرجنتين.