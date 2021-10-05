شاهد: إعصار شاهين يُغرق شوارع العاصمة العمانية مسقط

غمرت المياه شوارع العاصمة العمانية مسقط الاثنين بعد أن ضرب إعصار شاهين عدة مناطق من سلطنة عمان. وقد أسفر الإعصار عن مقتل 13 شخصا على الأقل بينما أشارت مصادر إيرانية إلى فقدان عدد من الصيادين.

وقالت السلطات في سلطنة عمان إنها عثرت على جثة رجل كان قد اختفى عندما جرفته مياه الفيضانات عندما كان داخل سيارته. وكانت وسائل الإعلام قد أشارت يوم الأحد إلى غرق طفل ومقتل مقيمين أجنبيين في انهيار أرضي عند وصول العاصفة إلى اليابسة.

وذكرت هيئة الطيران المدني أن أحدث البيانات تشير إلى انحسار العاصفة لكنها حذرت من احتمال هطول أمطار في مناطق متفرقة ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر أثناء عبور الأودية وتجنب المناطق المنخفضة.

ولدى اجتياح عين الإعصار اليابسة كان مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة وإنه دفع بأمواج يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار. وتتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة يصل ارتفاعها إلى 500 مليمتر ببعض المناطق محذرة من احتمال حدوث سيول.