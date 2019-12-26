شاهد: العاصفة "لولو" تضرب لبنان وطقس بارد يعصف بدول عربية أخرى

أدت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن هبوب "العاصفة لولو" على أجزاء واسعة من لبنان إلى تدمير شواهد المقبرة اليهودية في العاصمة بيروت.

كذلك غمرت مياه الأمطار شوارع العاصمة وتوغلت إلى داخل بعض بيوتها بالإضافة إلى انهيارات أرضية بعدة طرق في شمال وجنوب البلاد.

والمقبرة، الواقعة بحي سوديكو، هي اليهودية الوحيدة في بيروت وهي مغلقة منذ عدة أعوام.

المقبرة اليهودية في بيروت أ ب Hassan Ammar

كذلك تمتد الأجواء الباردة إلى عدة دول عربية أخرى مثل الأردن ومصر والأراضي الفلسطينية.

وفي السعودية، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة.