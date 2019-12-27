تعرف على قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لمصر والجزائر والإمارات والسعودية عام 2019

على مدى السنوات الثلاثة الماضية، انخفضت نسبة الأسلحة التي وافقت الحكومة الألمانية على تصديرها. لكن في عام 2019 وصلت هذه النسبة إلى مستوى جديد.

بإجمالي مبلغ وصل إلى 7.95 مليار يورو، تم تجاوز الذروة السابقة لعام 2015 في منتصف ديسمبر/كانون الأول ، وفقًا لأرقام وزارة الاقتصاد الألمانية.

أول مستورد للأسلحة الألمانية هي المجر، حيث تم شراء ما قيمته 1.77 مليار يورو من الأسلحة، ففي عام 2019، حصلت بودابست على حوالي ربع تراخيص التصدير من شركات تصنيع الأسلحة الألمانية.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعمل على تحديث جيش بلاده على نطاق واسع ويخطط في هذا الصدد لمضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الجزائر ومصر والإمارات ...من الزبائن الجيّدين

في المرتبة الثانية للسوق الألمانية العسكرية، نجد الجزائر (843 مليون يورو)، ثم مصر (802 مليون يورو)، أما الإمارات العربية المتحدة فتقع في المرتبة الثامنة، وهي من بين البلدان المؤسسة للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن.

أما قطر، التي لطالما تعرضت لإنتقادات فيما يخص سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان، هي أيضا واحدة من أكبر عشرة دول تستورد الأسلحة الألمانية.