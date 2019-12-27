شاهد: تدريبات خاصة لمسؤولي "حماية" الانتخابات الأمريكية

تلقى 120 فرداً من المكلفين بتسيير الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام القادم تدريباً خاصاً يحاكي بعض التدريبات التي يحظى بها جنود الجيش الأمريكي.
وزاد الاهتمام بتدريب المسؤولين عن الانتخابات في أعقاب تدخل عملاء روس لتحسم نتائج الانتخابات السابقة لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وسيكلف المسؤولون بمراقبة والتبليغ عن أية نشاطات مريبة خلال العملية الانتخابية الأمريكية.
ويقوم بتدريبهم مجموعة من عملاء المخابرات والجيش والأمن الوطني بالإضافة لخبراء سياسيين وخبراء تواصل.
وتضمن التدريب تدريس كتيب يضم قواعد العملية الانتخابية والمهام والمسؤوليات الخاصة بكل مسؤول وكأنهم في أرض المعركة الحربية.