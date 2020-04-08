ساندرز يخرج من السابق الرئاسي الأميركي

أعلن السناتور المستقلّ بيرني ساندرز أمام فريقه الأربعاء التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، وفق ما جاء في بيان، مقدّماً الفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية لجو بايدن الذي سيواجه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفبر.

وعقب ذلك بقليل، تعهد ساندرز بالعمل مع بايدن، واصفا إياه بالرجل الجدير بالاحترام. وكتب فريق حملته في بيان "أعلن السناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلّق حملته" الرئاسية.

وأضاف البيان "الحملة تنتهي، النضال يستمرّ".

وبات من المؤكد أن جو بايدن النائب السابق للرئيس (77 عاماً) سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. إلا أنه يُفترض أن يسمّيه الحزب الديمقراطي رسمياً مرشحاً أثناء مؤتمر أُرجئ موعده إلى آب/أغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وبذلك ينهي ساندرز، الذي كان يقود حملة يسارية بوضوح، محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بعد سلسلة هزائم مقابل بايدن الذي شغل منصب النائب السابق للرئيس باراك أوباما وهو أكثر اعتدالاً. وكان السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت، خسر في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.