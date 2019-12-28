غضب في بريطانيا بعد قتل محام مشهور لثعلب باستخدام عصا بيسبول

غضب واسع في بريطانيا بعد تباهي محام مشهور بقتله لثعلب باستخدام عصا رياضة كرة القاعدة (بيسبول).

ونشر جوليون موغام، المعروف بمشاركته في عدد من القضايا الخاصة بتغير المناخ وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال فيها إنه بدأ يوم إجازته الخميس بقتل الثعلب بعصا بيسبول ومتسائلاً كيف يقضي الجميع يوم إجازتهم.

وانتشرت تغريدة موغام على موقع تويتر كالنار في الهشيم فحصدت حوالي 10 آلاف تعليق وأكثر من ألفي إعجاب و800 إعادة نشر.

Already this morning I have killed a fox with a baseball bat. How's your Boxing Day going? — Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) December 26, 2019

وعبر بعض المستخدمين عن غضبهم إزاء تصرف موغام والتباهي به ووصفوه بالـ"مقزز" وطالبوا السلطات بالتحقيق في الواقعة.

وأعلن مسؤولو رعاية الحيوانات في بريطانيا عن فتحهم تحقيقاً في القضية.

وقالت الجمعية الملكية لمنع القسوة على حيوانات إنجلترا وويلز في تغريدة على تويتر: "نحن على دراية بموقف يتعلق بالثعلب، ونود أن نطمئن الأشخاص الذين نحقق معهم".

We're aware of a situation regarding a fox, and would like to reassure people that we're investigating. Due to a very high volume of tweets, unfortunately we can't respond to every single one, and are unable to provide further comment right now. Thank you for your understanding — RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) December 26, 2019

وحاول موغام، الذي حصل على لقب "مساعد الملكة" وهو لقب للمحامين المرموقين في بريطانيا، الدفاع عن نفسه بالقول إن الثعلب كان يهدد الدجاج الذي يرعاه موغام في منزله بالعاصمة لندن.

كما اعترف موغام، 64 عاماً، بخرقه للقانون وأكد استعداده لأي عقوبة قانونية محتملة.

To those concerned I have broken the law, I called and spoke to the RSPCA and left my contact details. — Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) December 26, 2019

وتنتشر الثعالب في جميع أنحاء إنجلترا كما توفر الحكومة البريطانية لمواطنيها تعليمات عن كيفية ردع الثعالب عن ممتلكاتهم دون إيذائها.

وتحرم قوانين حماية الحيوانات البريطانية التي، تصدرها مؤسسة "مشروع الثعلب الخيرية البريطانية"، إيذاء الثعالب وتعرض مرتكبيه لغرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني (65 ألف دولار أمريكي).