أربعة صواريخ تستهدف قاعدة تضم أمريكيين قرب العاصمة ​العراقية بغداد

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن أربعة صواريخ سقطت مساء اليوم الأحد قرب قاعدة تضم جنودا أمريكيين على مسافة غير بعيدة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

وجاء هذا الهجوم بعد أن استهدف الجيش الأمريكي اليوم خمس قواعد في العراق وسوريا لحزب الله العراقي الموالي لإيران أسفر عن سقوط 15 قتيلاk بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم بالصواريخ على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء في محيط قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد والتي تضم جنودا أمريكيين من دون أن تسفر عن ضحايا".

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان قبل ساعات في بيان، إن هذه الضربات نفذت "ردا على هجمات متكررة لكتائب حزب الله (العراقي) على قواعد عراقية تضم قوات" أمريكية، مؤكدا "أنها ستضعف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلا على قوات التحالف".