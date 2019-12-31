كيم جونغ أون: العالم سيكون شاهداً على سلاح استراتيجي جديد

توعّد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن بلاده ستوصل تطوير السلاح النووي الرادع وكشف عما أسماه سلاحا استراتيجيا جديدا في المستقبل القريب بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. وعيد الجمهورية الشيوعية لم يتأخر بعد انتهاء المهلة التي كان من المفترض أن تبدأ خلالها واشنطن في عقد مباحثات مع بيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي.

واتهم الزعيم الشيوعي الولايات المتحدة بأنها حين تطلب شيئا فإنها تفعل ذلك على غرار "رجال العصابات" بحسب كيم الذي ألقى كلمته أثناء اجتماع هام لحزب العمال. وأضاف بأن مدى السلاح النووي الرادع سيتعتمد على سلوك الولايات المتحدة في المستقبل.