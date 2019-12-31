بعد زلاتان وهالاند: تعرف على أبرز الصفقات الكروية المتوقعة مع إطلالة العام 2020

افتتحت صفقتا انتقال المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان الإيطالي، والموهبة الصاعدة النرويجي إرلينغ براوت هالاند إلى بوروسيا دورتموند الألماني، سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق فعليا الخميس وتستمر حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2020.

بيد أن المؤشرات لا تدل على أن كبار الأندية القارية ستلجأ إلى صفقات كبيرة بل سيتعلق الأمر بسد بعض الثغرات حتى نهاية الموسم ليس إلا.

لن يقوم الغريمان التقليديان على زعامة الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة بتعاقدات لافتة بحسب ما أعلن مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان وإرنستو فالفيردي.

في المقابل، يسعى نادي العاصمة لتعزيز صفوفه الموسم المقبل وعلى رأس أولوياته المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان ومواطنه لاعب الوسط بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في المعسكر الكاتالوني، تطرح الإصابات المتكررة لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي أسئلة حول ما إذا كان الفريق يريد تعزيز جبهته الهجومية. وبحسب الصحف المحلية، فإن برشلونة مستعد لدفع مبلغ 75 مليون يورو للحصول على خدمات مهاجم إنترميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للحلول بدلا من الأوروغوياني لويس سواريز. وذكرت تقارير صحافية بأن بطل إسبانيا سيتخلى عن مدافعه الفرنسي الشاب جان كلير توديبو (19 عاما) لصالح ميلان الإيطالي.

وقد يضطر أتلتيكو مدريد إلى إبرام صفقة سريعة لتعزيز الجبهة الهجومية، وتحديدا عبر التعاقد مع الأوروغوياني إدينسون كافاني من سان جرمان أو الإيطالي أندريا بيلوتي من تورينو.

لم ينتظر ليفربول المتصدر والمرشح لإحراز أول لقب في الدوري المحلي منذ عام 1990 فتح باب الانتقالات للتعاقد مع المهاجم الياباني الواعد تاكومي مينامينو من سالزبورغ النمسوي مقابل 8,5 ملايين يورو.

وتتركز الأنظار على تشيلسي الذي لم يتمكن من التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة قبل أن يرفع خلال الشهر الحالي.

ومن المرجح أن يغادر المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو النادي اللندني لعدم حصوله على فرصة اللعب في الآونة الاخيرة لا سيما وأنه يرغب في التواجد مع منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا الصيف المقبل. وقد يلجأ البلوز إلى التعاقد مع مهاجم بديل وربما قلب دفاع.

لاوتارو مارتينيز أ ب Luca Bruno

وبعد أن فشل في ضم النرويجي هالاند إلى صفوفه، يبحث مانشستر يونايتد عن مهاجم جديد علما أن لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا حسم أمره بالبقاء في صفوف النادي أقله حتى نهاية الموسم الحالي.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب المحلي في الموسمين الماضيين، فهو في حاجة إلى قلب دفاع ليسد الثغرة التي تركها غياب قطب الدفاع الفرنسي إيمريك لابورت بسبب الإصابة.

بعد تعاقده مع إبراهيموفيتش، يأمل ميلان الذي يحتل المركز الحادي عشر في إنجاز صفقة المدافع الفرنسي توديبو من برشلونة في الأيام المقبلة.

ويبدو أن إنترميلان سينشط في سوق الانتقالات وأبرز الأسماء المرشحة للانضمام إليه لاعب الوسط التشيلي المخضرم أرتورو فيدال من برشلونة وربما أحد الظهيرين الإسباني ماركوس الونسو من تشيلسي أو ماتيو دارميان من بارما. ويبرز أيضا اسم جيرو في الانتقال إلى صفوف النيراتزوري.

أما يوفنتوس فيحكى عن إمكانية انضمام لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من سان جرمان ليحل على الأرجح بدلاً من الألماني إيمري جان. وذكرت تقارير في الصحف المحلية أن فريق السيدة العجوز يرغب في الحصول على خدمات ظهير أيسر تشلسي إيمرسون.

ونجح بوروسيا دورتموند في انتزاع صفقة لافتة بتعاقده مع المهاجم النروجي هالاند (19 عاما) الذي سعى أكثر من ناد أوروبي عريق للحصول على خدماته.

وكشفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أن الصفقة كلفت دورتموند 20 مليون يورو وهي قيمة البند الجزائي في عقده. وقد يفتح قدومه إلى النادي "الأسود والأصفر" الطريق أمام انتقال باكو الكاسر إلى اتلتيكو مدريد، وربما ماريو غوتسه إلى وجهة جديدة في نهاية الموسم لا سيما أن هرتا برلين يرغب في التعاقد معه.

وقد ينشط هرتا برلين الذي استلم تدريبه نجم ومدرب منتخب ألمانيا السابق يورغن كلينسمان في سوق الانتقالات من خلال التعاقد مع لاعب وسط أرسنال السويسري الدولي غرانيت شاكا غير المرغوب به في صفوف المدفعجية، وربما لاعب الوسط الألماني يوليان دراكسلر من سان جرمان.