تعرف على أهم المنافسات والبطولات الرياضية المنتظرة في 2020

يشهد العام 2020 سلسلة من الأحداث الرياضية البارزة تتقدمها خلال الصيف دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم.

في ما يأتي تسلسل زمني لأبرز هذه الأحداث، علما بأن مواعيدها هي بحسب المعلن من مصادرها الرسمية، وقد تكون قابلة للتعديل، في حين أن أخرى لا ترد في هذا التسلسل لعدم تأكيد مواعيدها رسميا بعد:

- كانون الثاني/يناير -

5-17: رالي دكار الصحراوي في السعودية

6-11: دورة الدوحة في كرة المضرب

8-12: كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم في السعودية

8-26: بطولة آسيا في كرة القدم لما دون 23 عاما في تايلاند

20 حتى الثاني من شباط/فبراير: بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب

23-26: المرحلة الأولى من بطولة العالم للراليات في مونتي كارلو

- شباط/فبراير -

2: نهائي دورة كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)

11-16: طواف سلطنة عمان الدولي للدراجات الهوائية

13-16: رالي السويد

13-23: بطولة العالم للبياتلون في إيطاليا

14: كأس السوبر الإفريقية في كرة القدم

17-29: دورة دبي في كرة المضرب للمحترفات والمحترفين

18/19/25/26: ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم

20: ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم

23-29: طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية

27: إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم

29: الاجتماع السنوي لـ "إيفاب" (مجلس كرة القدم) في بلفاست

- آذار/مارس -

1: نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم

2-3: اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يليه كونغرس الاتحاد وسحب قرعة الدور الأول لمسابقة دوري الأمم

4-10: دورة في كرة القدم النسائية تستضيفها فرنسا وتشارك فيها أيضا البرازيل وكندا وهولندا

5-7: منافسات الاتحاد الدولي للترياتلون في أبوظبي

6-8: انطلاق بطولة العالم للدراجات النارية مع المرحلة الأولى في قطر

12: ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

12-15: رالي المكسيك

12-22: إنديان ويلز (أولى دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب)

13: اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الباراغواي

13-15: بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في نانكين الصينية

13-15: انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد مع جائزة أستراليا الكبرى

19: إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

20-22: جائزة تايلاند الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

20-22: جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

23-29: طواف كاتالونيا للدراجات الهوائية

25 (حتى الخامس من نيسان/أبريل): ميامي (ثانية دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب)

- نيسان/أبريل -

3-5: جائزة الولايات المتحدة ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

3-5: جائزة فيتنام الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

5: نهاية الموسم المنتظم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

7 و8: ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا

9: ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

12-19: دورة مونتي كارلو (ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة)

12-15: رالي تشيلي ضمن بطولة العالم للراليات

14 و15: إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا

14-19: نهائي كأس الاتحاد في كرة المضرب في بودابست

16: إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

17: المرحلة الأولى من الدوري الماسي في ألعاب القوى في الدوحة

17-19: جائزة الأرجنتين الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

18: بداية الأدوار الإقصائية ("بلاي أوف") لدوري كرة السلة الأميركي

17-19: جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

25: نهائي كأس فرنسا في كرة القدم

28 و29: ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا

30: ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

30 (حتى الثالث من أيار/مايو): رالي الأرجنتين

- أيار/مايو -

1-3: جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

1-3: بطولة أوروبا في الجودو في براغ

1-3 جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

3-10: دورة مدريد (رابعة دورات الماسترز للألف نقطة)

5 و6: إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا

7: إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

9-31: طواف إيطاليا للدراجات الهوائية ("جيرو")

10: المرحلة الثانية من الدوري الماسي لألعاب القوى في الصين

8-10: جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

10-17: دورة روما (خامسة دورات الماسترز للألف نقطة)

11-17: بطولة أوروبا للسباحة في بوخارست

15-17: جائزة لومان الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

16: لقاء شنغهاي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى

16: المرحلة الرابعة والثلاثون الأخيرة ضمن الدوري الألماني لكرة القدم

17: المرحلة الثامنة والثلاثون الأخيرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم

21-24: رالي البرتغال

23: المرحلة الثامنة والثلاثون الأخيرة للدوريين الإسباني والفرنسي

23: نهائي كأس إنكلترا في كرة القدم

24: لقاء ستوكهولم ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

24: نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للسيدات

24: المرحلة الثامنة والثلاثون من الدوري الإيطالي لكرة القدم

21-24: جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

24 (حتى السابع من تموز/يوليو): بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب

27: نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في غدانسك (بولندا)

28: لقاء روما ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

29-31: جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

30: نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في اسطنبول

31: لقاء الرباط ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

- حزيران/يونيو -

4: بداية الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

4-7: رالي سريدينيا (إيطاليا)

5- اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أديس أبابا

5-7: جائزة كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

7: لقاء يوجين (الولايات المتحدة) ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

5-7: جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

9: ختام الدور الأول للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم

11: لقاء أوسلو ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

12 (حتى 12 تموز/يوليو): كأس أوروبا 2020 في كرة القدم

12 (حتى 12 تموز/يوليو): بطولة كوبا أميركا في كرة القدم

13: لقاء باريس ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

12-14: جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

19-21: جائزة ألمانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

26-28: جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

27 (حتى 19 تموز/يوليو): طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية

26-28: جائزة فرنسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

29 (حتى 12 تموز/يوليو): بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب

- تموز/يوليو -

3-5: جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

4: لقاء لندن ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

10: لقاء موناكو ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

10-12: رالي فنلندا

12: نهائي بطولة كأس أوروبا 2020 في كرة القدم في لندن

نهائي كوبا

16-19: رالي كينيا

18 و19: اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في طوكيو

17-19: جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

21 و22: اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في طوكيو

24 (حتى التاسع من آب/أغسطس): دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو

- آب/أغسطس -

2: سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

6-9: رالي فنلندا

7-9: جائزة تشيكيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

10-16: دورة كندا في تورونتو (سادسة دورات الماسترز للألف نقطة)

12: الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم

14-16: جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

16: لقاء غايتسهيد (المملكة المتحدة) ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى

16-23: دورة سينسيناتي الأميركية (سابعة دورات الماسترز للألف نقطة)

20: لقاء لوزان ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

25-30: بطولة أوروبا لألعاب القوى في باريس

28-30: جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

30 (حتى الأول من أيلول/سبتمبر): جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

31 (حتى 13 أيلول/سبتمبر): بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب

- أيلول/سبتمبر -

3: انطلاق دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم

3-6: رالي نيوزيلندا

4: لقاء بروكسل ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى

4-6: جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

11: لقاء زوريخ المرحلة الأخيرة من الدوري الماسي لألعاب القوى

11-13: جائزة سان مارينو الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

16 (حتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر): بطولة آسيا في كرة القدم لمنتخبات ما دون 16 عاما

18-20: جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

24-27: رالي تركيا

25-27: جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

- تشرين الأول/أكتوبر -

2-4: جائزة أراغون (إسبانيا) الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

9-11: جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

11-18: دورة شنغهاي الصينية (ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة)

14 (حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر): بطولة آسيا في كرة القدم لمنتخبات ما دون 19 عاما

15-18: رالي ألمانيا

16-18: جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

23-25: جائزة أستراليا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

29 (حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر): رالي بريطانيا

30 (حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر): جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

30 (حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر): جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

- تشرين الثاني/نوفمبر -

2-8: دورة باريس (تاسعة دورات الماسترز للألف نقطة)

2-8: بطولة المحترفات (الماسترز) الختامية لموسم كرة المضرب

7: نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم

13-15: جائزة فالنسيا الكبرى، المرحلة الختامية لبطولة العالم للدراجات النارية

13-15: جائزة البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد

15-22: بطولة المحترفين (الماسترز) الختامية لموسم كرة المضرب

19-22: رالي اليابان، المرحلة الختامية من بطولة العالم

22: ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم

23-29: كأس ديفيس في كرة المضرب في مدريد

27-29: جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لبطولة العالم للفورمولا واحد

28: إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم