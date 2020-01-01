قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إنها استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، للاحتجاج على تصريحات المسؤولين الأمريكيين "المثيرة للحروب" في العراق المجاور.

وقالت الوزارة إن "القائم بالأعمال السويسري استدعي إلى وزارة الخارجية ... على خلفية مواقف لمسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالتطورات في العراق".

وأضافت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت احتجاج إيران الشديد على تصريحات المسؤولين الأمريكيين المنتهكة لميثاق الأمم المتحدة والمثيرة للحروب" وفق وكالة تسنيم للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغيره من المسؤولين الأمريكيين، حمّلوا إيران مسؤولية الهجوم بالقذائف الذي أسفر عن مقتل متعاقد أميركي في شمال العراق.

كما أنّهم حمّلوها مسؤولية الوقوف خلف الاعتداء على السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء من قبل متظاهرين غاضبين بسبب الغارات الأمريكية التي أدت إلى مقتل 25 مقاتلا في غرب العراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إنّها طلبت من القائم بالأعمال السويسري إبلاغ الأمريكيين أنّ "العراق دولة مستقلة".

وأضافت أنّ "الجيش الامريكي تسبب باستشهاد 25 شاباً على الاقل ... وجرح عدد كبير من دون تقديم أبسط دليل عن الذنب الذي ارتكبوه".

واعتبرت أنّ "من الطبيعي أن يبدي الشعب العراقي ردة فعل على الدولة التي تحتل أرضهم وتقتل شبابهم".

وقطعت العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين طهران وواشنطن منذ اقتحام طلبة إيرانيين السفارة الأميركية في طهران في 1979 واحتجازهم العاملين فيها لمدة 444 يوما.