صيني "عبث" بمحرك طائرة طالباً الحظ السعيد فوصلته غرامة بـ17 ألف دولار

لم يخطر ببال رجل صيني مسافر للمرة الأولى في حياته على متن طائرة أن فعلاً صغيراً قام به ليجلب له حظاً سعيدا، سيؤدي إلى رميه في السجن وتغريمه، تماماً عكس ما قد يعنيه الحظ الجيد!

القصة بدأت عندما كان لو تشاو البالغ من العمر 28 عاماً يهم بركوب الطائرة، فرمى قطعة معدنية إلى داخل محرك الطائرة لجلب الحظ السعيد.

اكتشف عاملو المطار العملات على الأرض بالقرب من المحرك، فتم إلغاء الرحلة لإجراء الفحص الأمني، وعلق المسافرون في الطائرة لحين رتبت لهم رحلات بديلة.

وعلى تشاو الآن دفع 17200 دولار كتعويض لشركة الطيران ذات التكلفة المنخفضة Lucky Air، التي قالت أمام القضاء إن الحادث كلفها هذا المبلغ.

واعترف لو تشاو برمي القطع النقدية قبيل استقلاله طائرة داخلية في مطار أنكينغ تيانتشوشان في شرق الصين في فبراير 2019، ومثل أمام المحكمة في تموز/ يوليو، لكن الحكم لم يُعلن إلا مؤخراً.

وبعد الحادثة تم احتجاز تشاو من قبل الشرطة لمدة 10 أيام ، بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقال السيد لو في المحكمة بأنه كان يتعين على شركة الطيران أن تحذر الركاب من رمي النقود المعدنية على الطائرات.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على ركاب يرمون عملات معدنية على محركات الطائرات. كان هناك عدد من هذه الحالات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك راكبة مسنة أخرت رحلة عام 2017.