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كازاخستان

مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة ركاب بكازاخستان

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة ركاب بكازاخستان
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AP - Vladimir Tretyakov
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ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب الجمعة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي الى 14 قتيلا، وفق ما أكدت الحكومة الكازاخستانية.

وقالت حكومة مدينة الماتي في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام "هناك 14 قتيلا في موقع الحادث".

واضافت أن 17 آخرين يخضعون للعلاج في المستشفى وهم في "حالة خطيرة".

وقالت لجنة الطوارىء في البلد الواقع في وسط آسيا إن مئة شخص كانوا على متن طائرة "بيك أير" المنكوبة، بينهم خمسة من أفراد طاقمها.

وتعهد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا، وقال على تويتر إن المسؤولين عن الحادث "سوف يعاقبون بشدة وفقا للقوانين".

كما أعلن توكاييف عن انشاء لجنة حكومية للتحقيق في الظروف التي احاطت بالحادث.

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