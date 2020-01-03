مجلس النواب الأميركي يعلق على مقتل سليماني

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر الجمعة وقُتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجل في بيان إنّ "هذه الضربة تمت بدون إخطار الكونغرس أو التشاور معه".

وأضاف النائب عن ولاية نيويورك إنّ "تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة من دون إشراك الكونغرس ينطوي على مشاكل قانونية خطرة ويشكّل إهانة لصلاحيات الكونغرس".

وجاء في بيان نشرت لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس نسخة منه على موقعها على الإنترنت "سليماني كان العقل المدبر لكمية هائلة من العنف والآلام وزعزعة الاستقرار. تلطخت يداه بدماء الأميركيين.. ولكن الكثيرين سيعتبرونه شهيداً وأنا قلق جداً من تداعيات الغارة".

ويتزعم الديمقراطيون الذين يخوضون إجراءات عزل ترامب مجلس النواب في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.

في السياق أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الأمر بـ"قتل" سليماني جاء من قبل الرئيس ترامب.