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مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان ضد استيراد الغاز من إسرائيل

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بقلم:  يورونيوز 
مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان احتجاجا على توريد الغاز الإسرائيلي
مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان احتجاجا على توريد الغاز الإسرائيلي -
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وكالة الأناضول
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تظاهر مئات الأردنيين وسط العاصمة عمان بعيد صلاة الجمعة، احتجاجا على أول عملية توريد للغاز الإسرائيلي إلى البلاد، حيث بدأ حقل لفياتان الإسرائيلي بضخ الغاز هذا الأسبوع.

ويقول محتجون إنهم خرجوا للتظاهر مع افراد عائلاتهم، احتجاجا على اتفاقية الغاز الموقعة بين عمان وتل أبيب، معتبرين أن تلك الاتفاقية ستجعل الشعب الأردني رهينة "لعدوه إسرائيل".

كما يحتج المتظاهرون ضد تأمين عائدات الغاز المالية لإسرائيل، التي يحملونها مسؤولية قتل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول متظاهرون إنهم يعارضون الاحتلال واتفاقية الغاز مع إسرائيل، باعتبار أنها تستخرج الغاز من أرض محتلة، وهو أمر يعارضونه بكل بساطة.

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