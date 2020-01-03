بومبيو ينشر فيديو على تويتر يقول إنه لعراقيين مبتهجين بمقتل سليماني

قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنشر فيديو قال إنه لعراقيين يرقصون في الشارع ابتهاجاً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال في تعليق على الفيديو الذي نشره عبر تغريدة على تويتر :"العراقيون - العراقيون - يرقصون في الشارع من أجل الحرية ؛ ممتنين أن الجنرال سليماني لم يعد موجوداً".

وقتل سليماني الذي يوصف بمهندس نفوذ إيران في الشرق الأوسط والرجل الثاني في إيران في غارة أمريكية على مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير.

وكان البنتاغون قد أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه "بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأميركية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني".