دون تعليق في أسبوع: حرائق في أستراليا ولوحات متنوعة احتفالا بالعام الجديد

قاومت فرق الإغاثة في أستراليا توسع انتشار النيران، وقامت بعمليات إنقاذ واسعة النطاق لمساعدة الآلاف من اللاجئين في المدن الساحلية، بعد فرارهم من الحرائق. وفي ليلة رأس السنة كانت مدن العالم الكبرى على موعد مع الاحتفلات بالألعاب النارية، في سديني وموسكو وأثينا وبرلين وباريس ولندن. وفي جانب آخر واحتفالا بحلول السنة الجديدة، خرج عشرات آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء أوروبا مثل إيطاليا وهولندا وفرنسا، للسباحة في المياه المتجمدة للبحيرات والخلجان.
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