نصر الله: في "موسم" الانتخابات الأميركية ترامب ليس لديه ما يقدمه للناخبين

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم، الأحد، في احتفال تأبيني أقيم لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في بيروت، "إننا أمام جريمة صارخة، ترامب مسؤول عنها، وهذا لا يخفى على أحد".

وأضاف نصر الله أن الهدف الأعلى لإدارة ترامب هو إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وإجبارها على الدخول في مفاوضات مع واشنطن، ولكنه فشل في ذلك.

وأشار نصر الله إلى أن الولايات المتحدة الأميركية حاولت كثيراً مع إيران، بطرق مختلفة منها الضغط الاقتصادي والدفع باتجاه الاقتتال الداخلي، ولكنه فشل في ذلك.

في الشأن الفلسطيني، قال نصر الله إن صفقة القرن "لا يتحدث فيها أحد اليوم" وفشلت بسبب صمود الشعب الفلسطيني. أمّا عن العراق، فقال نصر الله، أن ترامب "المتكبر والمتعالي"، كان يقول خلال حملته الانتخابية "إن نفط العراق هو حقنا".

أيضاً بشأن العراق، قال نصر الله إن "مشكلة" الولايات المتحدة مع سليماني كانت أيضاً بسبب موقفه من دورها في بغداد بعد انتهاء الحرب ضدّ داعش، مذكراً أيضاً أن واشنطن كان لديها مشاكل مع الحكومة العراقية بقيادة عادل عبد المهدي، بسبب مواقفها من "صفقة القرن" ولكن أيضاً بسبب مفاوضات بغداد التجارية مع الصين.