مستشار خامنئي ونصر الله "يتوعّدان" القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط

أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن رد إيران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في العراق، "سيكون عسكرياً"، وذلك في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية، اليوم الأحد.

وقال اللواء حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، لشبكة سي إن إن في حوار خاص "الردُّ سيكون بالتأكيد عسكرياً وضد مواقع عسكرية".

من جهته، اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي في طهران "إن إيران لا تسعى إلى الحرب ولكنها مستعدة لمواجهة أي موقف".

وأضاف أن قادة إيران سيجهدون للرد على اغتيال سليماني "بطريقة تجعل العدو يندم على فعلته ولكن بشكل لا يجر الأمة الإيرانية، قدر الإمكان، إلى حرب". وصرح دهقان للشبكة الأميركية بحسب الترجمة الإنكليزية لما قاله "إن أميركا هي التي بدأت الحرب".

وأضاف "بالتالي، عليهم أن يقبلوا بأن ردود الفعل ستتناسب وأفعالهم".

وتابع المستشار ووزير الدفاع السابق "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يضع حداً للانزلاق إلى الحرب هو أن يتلقى الأميركيون ضربة مساوية لتلك التي قاموا بها".

تطابُق مع ما جاء في كلمة نصر الله

لم يكن مستشار خامنئي الوحيد الذي أكد على أن الردَّ سيكون عسكرياً وضدّ أهداف عسركية أميركية، إذ سبقه في ذلك الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وقال نصر الله خلال حفل تأبين لسليماني أقيم في ضاحية بيروت الجنوبية هذا الأحد، إن الجيش الأميركي هو الذي قتل قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما في العراق، وهو الذي "سيدفع الثمن".

وأضاف نصرالله "القصاص العادل هو (من) الوجود العسكري الأميركي في المنطقة: القواعد العسكرية الأميركية، البوارج العسكرية الأميركية، كل ضابط وجندي في المنطقة".

بومبيو: هناك "احتمالات حقيقة" لاستهداف جنودنا

في السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تصريحات تلفزيونية أنّه يرى "احتمالات حقيقية" لإقدام إيران على استهداف جنود أميركيين ردّاً على اغتيال سليماني في بغداد.

وقال الوزير في تصريح لشبكة فوكس نيوز "نعتبر أنّ هناك احتمالات حقيقية بأن ترتكب إيران خطأ وتتّخذ قرار استهداف بعض قواتنا، قوات عسكرية في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا".