سقوط عدة صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد

سقطت عدة صواريخ مساء الأحد في محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، بعد ساعات من انتهاء مهلة حددها فصيل موال لإيران للقوات الأمريكية.

ومنذ نهاية أكتوبر-تشرين الأول، استهدف 14 هجوما بالصواريخ مصالح أمريكية في العراق وخصوصا قواعد عسكرية، لم تتبنها أي جهة، لكن واشنطن حمّلت مسؤوليتها لكتائب حزب الله.

وكان هذا الفصيل العراقي المسلح قد دعا السبت القوات العراقية إلى الابتعاد من أماكن تواجد القوات الأمريكية بدءاً من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بعد ظهر الأحد.

وأفاد مصدر أمني عن سقوط صاروخ ثالث على حي سكني قريب من المنطقة الخضراء، أسفر عن إصابة أربعة مدنيين من عائلة واحدة بجروح، بحسب ما أكد مصدر طبي.

ويأتي هذا الهجوم في إطار التوتر الإقليمي الذي تصاعد عقب اغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية في بغداد الجمعة.