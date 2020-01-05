شاهد: الفيضانات تغرق مناطق في إندونيسيا وتدمر الجسور وتعزل السكان

تحاول فرق الإنقاذ الاندونيسية إلقاء المساعدات والأطعمة من مروحيات فوق المناطق التي ضربتها الفيضانات، حيث وصلت حصيلة الضحايا حتى اللحظة إلى 60 شخصاً وتزايدت المخاوف بشأن احتمال هطول أمطار غزيرة.

وما زال عشرات الآلاف في جاكرتا غير قادرين على العودة إلى منازلهم التي غمرتها المياه في أعنف فيضان منذ سنوات يضرب العاصمة التي يقطنها حوالي 30 مليون نسمة.

في ليباك المجاورة، ألقى أفراد من الشرطة والجيش صناديق من المعكرونة سريعة التحضير وغيرها من الإمدادات على المناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها عن طريق البر بعد تدمير الجسور.