ابنة قاسم سليماني واثقة من ثأر حسن نصر الله لمقتل والدها

بعد مطالبتها الرئيس الإيراني حسن روحاني بالثأر لوالدها ووعد الأخير لها بذلك خلال قيامه بواجب العزاء، أكدت زينب -ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني- أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، سيثأر لها.

وظهرت زينب في تسجيل بثته قناة المنار اللبنانية، التابعة لحزب الله، مرسلة سلامها فيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و"عمّها سيد المقاومة" حسن نصر الله كما وصفته، مؤكدة على ثقتها بأن نصر الله سيثأر لوالدها.

وقالت: "قبل كل شيء أرسل سلامي إلى سماحة الإمام الخامنئي، وثانياً إلى عمنا سيد المقاومة السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".

وأضافت زينب سليماني: “فليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا، ولتعلم أمريكا أن دمه لن يذهب هدراً، وليعلم ترامب القذر أنه بقتل والدي لن يمحو ذكره فهو قد أحيانا جميعاً من جديد”.

ولم يفتها توجيه رسالة لترامب تتهمه فيها بالجبن: "لم تكن نداً لوالدي، فاستسهدفته بالصواريخ ولو كانت لديك الشجاعة والجرأة لقابلته وجهاً لوجه".

ونشرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء على حسابها على تويتر صورة تجمع سليماني ونصر الله يرافقها تصريح زينب، وليس من الواضح أين أخذت الصورة ومتى، لكن ما يلفت فيها هو ارتداء الرجلين لملابس عادية بعيداً عن قيود الرسميات والمناصب.

يذكر أخيراً أن الأمين العام لحزب الله سيلقي كلمة بعد ظهر اليوم، يتحدث فيها عن آخر المستجدات.