التهديداتُ ذات النبرة العالية والحادّة، التي ما برحت تطلقها إيرانُ ضد الولايات المتحدة الأمريكية، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الأسبوع الماضي في العراق، تعدّ أبلغ تصديق على الأهمية القصوى للرجّل بالنسبة لطهران وسياساتها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن عملية الإغتيال لم تكن عملية "تكتكية" وإنما "استراتيجية" بامتياز، وفق ما يؤكد المراقبون.

التهديدات الإيرانية، وجد المحللون والمراقبون أنها تشتمل على إمكانية استهداف المصالح والقواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، واستخدام ورقة النفط وإغلاق مضيق هرمز وضرب حلفاء واشنطن في المنطقة، إضافة إلى التحلل من كافة القيود والالتزامات التي يمليها الاتفاق النووي الإيراني.

غير أن تهديداً لافتاً أطلقه المساعد السياسي للحرس الثوري الإیرانی يد الله جواني، قال فيه: إن رد إيران على أميركا سيطال أراضي أوروبية من ضمن أهداف أخرى، وقال في لقاء مع قناة "العالم، الإيرانية يوم أمس الأحد: إن "على أميركا أن تترقب انتقاما يأتيها من داخل الدول الأوروبية أيضاً".

تصريح جوّاني، لا يمكّن أخذه على محمل الجدّ، لأسباب عدّة لعلّ في مقدمتها حرص إيران على تحييد أوروبا عن الأزمة الناشبة بين طهران وواشنطن، الأمر الآخر هو أن ثمّة الكثير من الأهداف الأمريكية موجودة في منطقة الخليج ومناطق متفرقة من الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وقريبة من متناول إيران وحلفائها في المنطقة، والأمر الثالث، وهو الأهم، أن الإيرانيين ليسوا معنيين بتصعيد الأمور باتجاه اندلاع حرب شاملة مع الولايات المتحدة .

أهم القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا

لكنّ، ليس من المستبعد في حال قيام طهران بضرب أهداف أمريكية في المنطقة، أن لا تخرج الأمور ميدانياً عن إطار السيطرة، وحينها لا يمكن لأحد أن يتكهن بمسار كرة الثلج أثناء تدحرجها، والسؤال؛ أين تتمركز أهم القواعد الأمريكية التي يمكن لإيران استهدافها في أوروبا؟

ألمانيا

بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا، توجد قيادة العمليات الأمريكية في أوروبا، وهي التي تدير أكثر من 50 قاعدة ووحدة عسكرية للولايات المتحدة في القارة العجوز، كما أن المقر الرئيس للجيش الأمريكي في أوروبا يوجد داخل قاعدة فيسبادن قرب مدينة فرانكفورت غرب البلاد.

وفي مدينة بوبلينغين جنوب ألمانيا، ثمّة قواعد عسكرية لقوات مشاة البحرية الأمريكية، ويوجد في ألمانيا أيضاً قواعد جوية أمريكية أبرزها؛ "رامشتاين" الواقعة بالقرب من كايزرسلاوترن في ولاية رينانيا بلاتينا وقاعدة "سبانغداهليم" غرب ألمانيا، علماً أن الأخيرة تستضيف على أراضيها حالياً نحو 38 ألف جندي أميركي.

هولندا والبرتغال

وفي هولندا تقوم قاعدة "فولكل" الجوية، وهي قاعدة مشتركة بين القوات الهولندية والقوات الأمريكية، وفي البرتغال هناك قاعدة "لاجيس" الجوية وهي قاعدة إمداد وتوجيه رئيسة للقوات الأمريكية وللقوات الأطلسية.

المملكة المتحدة

وفي المملكة المتحدة هناك العديد من القواعد الأمريكية البريطانية المشتركة كقاعدة "ميلدينهول" الجوية، وهناك قواعد خاصّة بالجيش الأمريكي في المملكة المتحدة كقاعدتي "كونبيري" و"كراوتون" الجويتين.

إيطاليا

وفي إيطاليا تتخذ البحرية الأمريكية من شواطئ مدينة نابولي ومدينتي لامادالينا وغيتا قواعد رئيسة للسفن الحربية العاملة في البحر المتوسط، وهناك محطة جوية بحرية في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، وثلاث قواعد عسكرية في فيتشينزا وكامب ديربي وليغهورن. إضافة إلى عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية التابعة لسلاح المشاة والمارينز.

إسبانيا

وفي إسبانيا تمتلك البحرية الأمريكية في إسبانيا المحطة البحرية "روتا" التي تعدّ أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في تلك البلاد، حيث يوجد أيضاً قواعد عسكرية أمريكية أخرى من بينها قاعدة مورون الجوية.

اليونان وبلغاريا

وفي جزيرة كريت اليونانية، تقوم أكبر قاعدة بحرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط، وفي بلغاريا، يملك الجيش الأمريكي قاعدتين جويتين "إجناتيفو" و"بيزمير" ومركز أيتوس اللوجستي.