الحكومة الألمانية تعتبر أن تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق "لا تساعد كثيراً"

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين إن تهديدات دونالد ترامب بالانتقام الشديد من إيران وفرض عقوبات ضد العراق في حال أُجبرت القوات الأمريكية على مغادرة الأراضي العراقية "لا تساعد كثيرا". ولفت ماس في حديثه للإذاعة العامة دويتشلاندفنك "لا أعتقد اننا قادرون على إقناع العراق بالتهديدات بل بالحجج"، وذلك بعدما طلب البرلمان العراقي من الحكومة "إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

كما تأسف رئيس الدبلوماسية الألمانية على قرار طهران تعليق بنود تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن ذلك "قد يكون الخطوة الأولى" نحو نهاية الاتفاقية النووية الموقعة في العام 2015.