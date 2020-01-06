يخشى كثيرون من إمكانية التصعيد والمواجهة العسكرية بين مصر وتركيا في أعقاب إقرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإرسال قوات تركية للقتال بجانب حكومة فايز السراج في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي الذي تدعمه مصر في بنغازي.

وحذرت الخارجية المصرية مؤخراً من الخطوة التركية، واصفة موافقة البرلمان التركي على إرسال الدعم العسكري لطرابلس بأنه "تهديد للأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن القومي المصري بصفة خاصة".

وقالت الخارجية إن قرار البرلمان التركي "يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات" وهو ما يزيد المخاوف بشأن مواجهة مصرية – تركية محتملة على الأراضي الليبية.

ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 12 من بين أقوى جيوش العالم بميزانية عسكرية قدرها 4,4 مليار دولار أمريكي من حيث العتاد والأفراد بينما يحتل الجيش التركي المرتبة التاسعة بميزانية 8,6 مليار دولار.

ونقدم لكم مقارنة مفصلة للإمكانيات العسكرية لكل من الدولتين طبقاً لمجلة بيزنس إنسايدر وموقع globarlfirearm.com المتخصص في المعلومات العسكرية: