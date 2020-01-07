حلف الأطلسي سيسحب "مؤقتا" عناصر من العراق وفرنسا لا تعتزم سحب قواتها من بغداد

أعلن الحلف الاطلسي الثلاثاء سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب توتر شديد بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول في الحلف في بيان "نحن نتخذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية موظفينا. ويشمل ذلك اعادة تمركز مؤقت لقسم من موظفينا في مختلف المناطق داخل العراق وخارجه" مضيفا ان الحلف "يبقي مع ذلك على وجود في العراق".

فرنسا

صرح مصدر حكومي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس الثلاثاء بأن فرنسا "لا تعتزم" سحب جنودها المنتشرين حاليا في العراق لتنفيذ مهمات تدريب.

وتنشر فرنسا، العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة الولايات المتحدة، نحو مئتي عسكري في العراق بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الاركان.

في موازاة ذلك، كتبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على تويتر "بعد الاحداث التي وقعت في بغداد، عززنا منذ الجمعة الفائت مستوى حماية عسكريينا الفرنسيين المنتشرين في العراق. تم القيام بكل شيء لضمان امنهم".

وأضافت "الأولوية اليوم هي كما كانت بالامس وينبغي أن تكون اولوية الغد: مكافحة داعش (تنظيم الدولة الاسلامية). ان تهدئة التوترات في العراق والمنطقة أمر لا غنى عنه. يجب ان يتمكن التحالف الدولي ضد داعش من مواصلة مهمته".